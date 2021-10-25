Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов поднялась выше 1100 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в настоящее время составляет 1109 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

В пике в понедельник цена газа достигала 1139 долларов за 1 тыс. кубометров.

Напомним, динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.