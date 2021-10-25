 

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров

25.10.2021, 9:53, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов поднялась выше 1100 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в настоящее время составляет 1109 долларов за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

В пике в понедельник цена газа достигала 1139 долларов за 1 тыс. кубометров. 

Напомним, динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал сроки нормализации ситуации на газовом рынке ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.



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