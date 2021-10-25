 

Военные увезли премьера Судана в неизвестном направлении

25.10.2021, 9:53, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВоенные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, утверждает министерство информации страны.

«Военные увезли премьера в неизвестное место после того, как он отказался поддержать переворот», – передает РИА Новости сообщение министерства.

Министерство культуры и информации Судана ранее подтвердило сообщения о задержании ряда министров военными, их местоположение неизвестно.

Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», армия Судана взяла в понедельник под контроль здание гостелерадио в Хартуме, передает ТАСС.

Помещенный под домашний арест премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы.

«Хамдок призывает суданцев придерживаться мира и выйти на улицы, чтобы защитить революцию», – говорится в сообщении министерства информации.

Ведомство утверждает, что военные оказывают давление на премьера, чтобы он выпустил поддерживающее переворот заявление.

Бюро по делам африканских стран госдепартамента заявило, что США обеспокоены сообщениями о захвате военными переходного правительства Судана. Согласно заявлению, насильственные изменения в суданском переходном правительстве ставят под угрозу помощь со стороны США.

Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки.

Напомним, телеканал «Аш-Шарк» сообщил, что столица Судана Хартум в утренние часы понедельника полностью блокирована армией: все въезды в город перекрыты, закрыты мосты и центральные улицы. Автомобильное движение полностью прекратилось.



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