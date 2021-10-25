Кремль и оппозиция готовятся к выборам президента и репрессиям

Российская оппозиция начала искать единого кандидата, который примет участие в выборах президента России в 2024 году. Илья Яшин считает, что ситуация Белоруссии показала, что вокруг такого кандидата консолидируется общество.

— У нас будут президентские выборы. Как-то надо противостоять «лукашезации» страны. Опыт Белоруссии показывает, что люди мобилизуются вокруг кандидата в президенты. Навальный за решеткой, Борис Немцов — убит. Многие были вынуждены уехать из страны. Оппозиционных политиков, которые продолжают хотя бы высказываться, вести оппозиционную политическую деятельность, осталось немного, — заявил Яшин.

Он предложил стать кандидатом в президенты «как представителю свободной части российского общества» бывшему депутату Госдумы, бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману.

Но Ройзман заявил, что не готов обсуждать эту тему.

— Я об этом говорил уже давно, больше 10 лет назад сказал: у меня нет ответов на очень серьезные вопросы. У меня их просто нет. Мне в такой позиции куда-то заявляться… Есть ситуации, где я просто не понимаю, что делать. Я порядочный человек, я не могу себе позволить. Я как Остап: я человек завистливый, но тут завидовать нечему. Я никогда в жизни не завидовал ни президенту, ни премьеру. Мне просто неохота этим заниматься, — сказал политик.

Однако, на смену нынешнему президенту России Владимиру Путину может прийти правитель, который ужесточит репрессии в стране и распространит их, в том числе, на российские элиты, считает политтехнолог Станислав Белковский.

— Если Владимиру Владимировичу придется уйти, то на смену ему придет человек не столько приверженный ценностям Марка Аврелия, так и философии дзюдо, и поэтому огромные возможности, которые предоставляет российская власть … не будут использованы по назначению, не так сдержанно следующими правителями — ситуация пойдет в разнос, международная деструктивность России и ее внутренняя репрессивность могут существенно возрасти. И эта мысль сейчас терзает российские элиты, — заявил технолог в эфире радио «Эхо Москвы». Белковский уверен, что репрессии будут распространяться и на истеблишмент.

Тем временим, политолог Константин Калачев, комментируя замену очередного губернатора заявил, что власти перестраивают систему, чтобы обеспечить нужный результат на предстоящих выборах президента.

— На замене губернаторов отражаются итоги выборов в Государственную Думу, которые были репетицией выборов президентских. Нужны те главы, которые смогут обеспечить нужный результат, потому что зачастую результатом реальных выборов являются рейтинги и антирейтинги региональной власти. Если мы посмотрим результаты выборов в Госдуму в Ярославской области, то они не могут быть признаны властью удовлетворительными: в [одномандатных] округах проиграли, «Единая Россия» голосов недобрала. И это во многом было связано с внутриэлитными конфликтами и низкой оценкой деятельности региональной власти. Система меняется к 2024 году, и это самое главное, — отметил политолог.

Кроме этого Калачев отметил, что губернаторы должны уметь выстраивать отношения с региональными элитами.

— Возьмем пример тамбовского губернатора [Александра] Никитина. У него был внутриэлитный конфликт, который отразился на выборах в городскую думу. Потом этот конфликт был решен, и он смог обеспечить результат выше среднего для «Единой России» в Государственную Думу. И там даже избрали по округу не самого популярного политика [Алексея] Журавлева. Но риски и угрозы, которые там существовали, могли воспроизвестись. То есть, условно говоря, отношения с местными элитами и управляемость ситуации принимаются во внимание, — указал эксперт.

В этой связи Калачев вспомнил губернатора Рязанской области Николая Любимова и губернатора Удмуртии Александра Бречалова, которые могут лишиться своих постов как раз из-за плохих отношений с местными элитами.

— По поводу рязанского губернатора есть проблемы с точки зрения выстроенности системы руководства регионом и взаимодействия с федеральным центром, хотя пока правительство Рязанской области опровергает информацию об его уходе. Я не исключаю, что второго срока может не быть у господина Бречалова. Он вроде бы находится на хорошем счету у федерального центра, но у него такая же история, как и с приходом варягов, которые не смогли выстроить отношения с местными элитами, поэтому и там могут быть проблемы, — заметил политолог.

Резюмируя, Калачев назвал в качестве критерия оценки работы губернаторов управляемость, которая отражается на результатах выборов, качество и эффективность регионального управления, отношения с региональными элитами, запрос на обновление и отношения с федеральным центром.

— Есть регионы, которые не представляют особого интереса для групп влияния: дотационные, бедные. А есть те, кто интересен «центру подготовки принятия решений». В конце концов, регион – это ресурс, и борьба за ресурс ведется постоянно, — заключил эксперт.