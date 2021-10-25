“Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой”. Джанабаева показала старшего сына от Меладзе

“Полна любви. Не покидай меня никогда, море”, – написала она.

Певица и ее сын пролетели над морем на шаре со страховочным тросом.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

“Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой”, – отметила подписчица zhusupova.74.

“Какой же взрослый уже Костя!” – отреагировал meladze.am.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004), Луку (2014) и дочь Агату, которая родилась у них в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

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