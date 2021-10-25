В Украине на 60% выросла сумма долга в Едином реестре должников

“С 2017 года взысканием долгов занимаются не только сотрудники государственной исполнительной службы, но и частные исполнители. Это пример частно-государственного партнерства, когда функции государства выполняет бизнес. Наряду с государственным исполнителем частный может арестовывать средства должника, изымать и выставлять на торги имущество”, – отметили в сообщении.

В 2021 году количество производств частных исполнителей увеличилось вдвое – с 278 тыс. до 547 тыс. Доля частных исполнителей во взыскании долгов составляет 8% от всех производств в стране. В декабре 2019-го этот показатель составлял 2%.

“Текущие 547 524 частных исполнительных производств ведутся 276 исполнителями. Третью всех производств (184 819) занимается десяток активных частных исполнителей. Каждый из топовой пятерки ведет более 20 тыс. дел одновременно”, – уточнили эксперты.

Контекст:

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составил 7,2 млрд грн, из них 2,4 млрд грн – на национальном уровне и 4,8 млрд грн – на местном. Об этом 20 октября сообщил “Опендатамедіа”.

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