На Мальте запретили въезд туристам из Украины

Согласно правилам минздрава Мальты, въезд из стран “темно-красного списка” с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

“Поездки в страны темно-красного цвета и из них разрешены только для важных путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой”, – говорится в сообщении ведомства.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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