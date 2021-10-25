 

На Мальте запретили въезд туристам из Украины

25.10.2021, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно правилам минздрава Мальты, въезд из стран “темно-красного списка” с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

“Поездки в страны темно-красного цвета и из них разрешены только для важных путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой”, – говорится в сообщении ведомства.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / На акции у посольства Белоруссии в Москве задержаны пять человек

16.09 / Американский художник захотел выкупить Ленина

07.02 / Названа причина массового отравления детей в Дагестане

27.07 / За “Слугу народа” готовы проголосовать 27,8% украинцев – опрос

12.01 / Спасатель объяснил, почему посты в соцсетях не спасут при пожаре

27.04 / Еще рано верить заявлениям России об отводе войск – Пентагон

10.09 / “Сахарная мамочка”, “С ума сойти”. Тина Кароль снялась лежа с расставленными ногами

20.03 / Названы сроки госиспытаний колесной гаубицы «Мальва»

24.08 / Newsweek – Польша построит забор на белорусской границе, чтобы уберечься от мигрантов

17.02 / Euronews – Франция оштрафовала Google на €1,1 млн за обман с рейтингом отелей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика