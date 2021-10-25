 

“Я в положении”. Судья шоу “Танцы со звездами” Кухар сообщила о третьей беременности

25.10.2021, 9:50, Новости дня
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Кухар эмоционально прокомментировала выступление солистки группы Kazka Александры Зарицкой.

“Наконец-то в этом контемпе вы раскрыли ваши крылья, летали над паркетом, сделали пируэты, сделали баланс. Я поверила сегодня в историю вашей любви. И, наверное, я сегодня такая эмоциональная, потому что в положении”, – отметила балерина.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Кухар замужем за своим коллегой Александром Стояновым. Они официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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