Роскомнадзор начал расследование утечки данных водителей Москвы

Роскомнадзор начал расследование масштабной утечки в даркнет данных водителей Москвы и Подмосковья.

Представитель ведомства сообщил газете «Ведомости», что запрос направлен в Российский союз автостраховщиков и другие организации, «в которых могут находиться массивы информации в таких объемах». По его словам, также ведомство попросило подтвердить достоверность данных, их актуальность и выяснить, был ли совершен несанкционированный доступ к этим данным в системах.

Также «Ведомости» направили запрос в МВД, курирующее деятельность ГИБДД.

О том, что хакеры выставили на продажу базу данных московских и подмосковных водителей, зарегистрированных в регионе с 2006 по 2019 год сообщал «Коммерсант», связавшийся с продавцом архива.

В базе данных из 50 млн строк указаны имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Она была размещена на одном из форумов, специализирующихся на реализации утечек информации. Приобрести ее предлагают за 800 долларов. При этом, продавец предоставил образец записей, а бонусом предложил файл с данными за 2020 год.

Злоумышленник рассказал изданию, что доступ к данным он получил от инсайдера в ГИБДД. Однако эксперты, опрошенные газетой, полагают, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.