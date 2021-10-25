 

Второй энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после устранения дефекта

25.10.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСпециалисты завершили ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании второго энергоблока Ростовской АЭС, где на минувшей неделе был выявлен дефект. На данный момент энергоблок включен в сеть, сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

«24 октября в 20.53 мск энергоблок №2 был включен сеть после ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании», – сообщил источник ТАСС.

Концерн «Росэнергоатом» ранее предупреждал, что после выявления дефекта сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке Ростовской АЭС его выключили из сети. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Россияне рассказали о впечатлениях от парада Победы 24 июня

06.06 / Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19

03.04 / Защита пострадавшей в ДТП с блогером Билом назвала решение суда плевком

28.08 / Лукашенко рассказал о присяге в 1994 году под флагом оппозиции

21.09 / Кипр поддержит санкции против Беларуси, если ЕС введет их и против Турции

15.10 / Новый премьер Киргизии отказался пересматривать вопрос об авиабазе РФ в Канте

24.09 / Вести – украинский шоумен предложил Зеленскому полностью запретить гастроли русских артистов

22.05 / Индия попросила соцсети удалить контент об “индийском” штамме коронавируса. Власти считают, что это портит имидж страны

16.08 / Найдено тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке

15.09 / Fox News объяснил, почему Нобелевскую премию мира получит скорее Альф, чем Трамп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика