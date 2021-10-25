Минсельхоз заявил о достаточном количестве круп в России

Производимых круп в РФ достаточно для удовлетворения спроса предприятий и внутреннего рынка, заявили в Минсельхозе.

Как информирует ведомство, объемы отечественного производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка, передает РИА «Новости».

По данным министерства, в этом году под гречиху были засеяны 975,9 тыс. гектар, что на 12,1% больше, чем в прошлом. При этом к 22 октября собрано уже 837,5 тыс. тонн урожая, что также больше прошлогодних показателей на 22 тыс. тонн. При этом в Минсельхозе не отрицают, что производителям круп приходится работать в условиях постоянного роста цен на удобрения, топливо, логистику, электричество и так далее.

Несмотря на это, сообщают в министерстве, «сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские производители круп начали предупреждать торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре по причине роста стоимости сырья и упаковки.

Так, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другой крупяной продукции «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. Как сказано в обращении, причина – существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры. Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в Алтайском крае подорожали на 38% и 32% соответственно.

В сети «Верный» подтвердили , что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что рост цен на гречку может быть связан с плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, основном поставщике этой крупы в России.

В начале октября директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявлял, что уборка гречихи в РФ идет интенсивно, урожай этой культуры полностью обеспечит потребности страны.