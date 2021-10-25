Собянин посоветовал москвичам во время нерабочих дней посетить Санкт-Петербург

Мэр Москвы Сергей Собянин дал москвичам несколько советов, как лучше провести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Помимо проживания на даче, в ноябре градоначальник предложил жителям столицы совершить туристическую поездку в Санкт-Петербург.

По его мнению, грядущие выходные нужно посвятить активному отдыху. Москвичам рекомендуется не находиться в закрытых помещениях, где велика вероятность заражения коронавирусом, а чаще бывать на свежем воздухе. В это время года Санкт-Петербург не испытывает проблем от наплыва туристов и вероятность заражения коронавирусом там крайне мала, считает мэр Москвы.

«Сейчас наша главная задача — разорвать цепочку передачи коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения Москвы. Именно для этого и были объявлены длинные выходные. Я настоятельно призываю всех больше времени проводить вне дома. Санкт-Петербург как нельзя кстати подходит для этой цели. Там прекрасная архитектура, великолепные музеи и отличные рестораны. Город также славится проведением крупных культурных мероприятий вроде «Алых парусов». Москвичи смогут хорошо отдохнуть 10 дней, а затем вернутся в Москву. Ведь нет ничего лучше, когда люди всей семьей выбираются за город, а главное — дышат одним воздухом!», — заявил Сергей Собянин.

Мэрия Москвы готова оказать материальную поддержку всем желающим отправиться на отдых в Санкт-Петербург. Из столичного бюджета будут выделены средства для малообеспеченных жителей столицы на покупку билетов в сидячие вагоны РЖД.

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