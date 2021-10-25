 

Объявлена стоимость новых видеокарт Intel

25.10.2021, 9:16, Новости дня
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Некогда за те же деньги можно было купить неплохой персональный компьютер. Теперь в компании Intel сообщают, что цены на новые видеокарты стартуют с 650 американских долларов. Это минимум! А чего следовало ожидать, когда на рынке длительное время острый дефицит и ажиотажный спрос?

На сегодня видеокарта – «лучший подарок». В компании Intel пообещали бесплатно раздавать видеоускорители победителям конкурса, связанного с новой игрой Xe HPG Scavenger Hunt.

В общем, разработчик точно не называет цены на свои новые видеокарты. Но к выводу, что минимум составит 650 долларов, эксперты пришли по тому, как была проведена презентация упомянутой видеоигры. Если специалисты не ошибаются, то дорогая версия обойдется в 800 долларов.



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