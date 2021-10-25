Компания Apple обеспечивает режим высокой мощности для MacBook Pro

Эксперты подметили, что американская компания Apple, рекламируя свой новый ноутбук MacBook Pro M1 Max, особое внимание уделяет его высокой мощности. На этом построена вся реклама изделия, уточняют они. Но в чес же дело?

Ответ кроется в новой операционке macOS Monterey, вышедшей пока в режиме бета-версии. Действительно, там появилась возможность включить так называемый режим высокой мощности, о чем сообщил один из инсайдеров, тестировавший продукт.

Кстати, сам разработчик представляет этот режим только для ноутбуков с большим экраном на 16 дюймов. Тем временем, независимые специалисты утверждают, что та же функция отлично работает и на устройстве с 14-дюймовым экраном. Важно только, чтобы не подводил процессор.