 

Компания Apple обеспечивает режим высокой мощности для MacBook Pro

25.10.2021, 9:16, Новости дня
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Эксперты подметили, что американская компания Apple, рекламируя свой новый ноутбук MacBook Pro M1 Max, особое внимание уделяет его высокой мощности. На этом построена вся реклама изделия, уточняют они. Но в чес же дело?

Ответ кроется в новой операционке macOS Monterey, вышедшей пока в режиме бета-версии. Действительно, там появилась возможность включить так называемый режим высокой мощности, о чем сообщил один из инсайдеров, тестировавший продукт.

Кстати, сам разработчик представляет этот режим только для ноутбуков с большим экраном на 16 дюймов. Тем временем, независимые специалисты утверждают, что та же функция отлично работает и на устройстве с 14-дюймовым экраном. Важно только, чтобы не подводил процессор.



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