Леонид Якубович станет ведущим российской версии «Игры в кальмара»

«Первый канал» и корейская телекомпания SBC подписали контракт на производство и показ адаптированной российской версии «Игры в кальмара» по франшизе. Ведущим первого сезона передачи станет лицо капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович.

Комментируя своё решение, генеральный продюсер «Первого» Константин Эрнст отметил, что у Якубовича уже есть богатый опыт проведения игр, где участники сражаются друг с другом на выбывание в борьбе за крупный денежный приз. 30 участников телешоу будут десантированы на один из островов в Северном ледовитом океане, где им предстоит на протяжении 2 месяцев соревноваться друг с другом за сумму в 30 млн рублей и автомобиль «Лада Приора» 2018 года выпуска. По сравнению с оригинальным корейским шоу, в адаптированную версию будет внесён национальный колорит. Так, участники отечественной «Игры в кальмара» будут передавать приветы родственникам и угощать ведущего и конкурентов разносолами и спиртными напитками домашнего производства. Выпуск пилотного эпизода состоится 15 ноября.

«Во всём мире это шоу набирает популярность. Свою версию «Игры в кальмара» снимают не только США, Франция и Германия, но и такие страны, как Казахстан, Бразилия и Индонезия. Мы не хотели бы остаться за бортом этой истории. Благо, в России немало таинственных и необитаемых островов, куда не добираются наряды полиции и скорая помощь. Простора для проведения подобных игр у нас больше, чем у кого-либо ещё. Надеюсь, вам понравится», – сказал Эрнст.

Помимо Якубовича, в судейскую коллегию «Игры в кальмара» войдут телеведущий Николай Дроздов, певица Пелагия и победитель 2 сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагини Ваффа.

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