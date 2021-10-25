«Такая работа» – карантин вызвал рост агрессии к сотрудникам сферы обслуживания в Великобритании

После окончания карантина в Великобритании выросло число случаев оскорблений или даже насилия в отношении работников профессий, связанных с общением с людьми, пишет The Guardian. Об агрессии клиентов в свой адрес пишет половина всех работников магазинов, общественного транспорта, ресторанов, гостиниц и других британских организаций.



Reuters

Британцы, занятые на работах, связанных с общением с людьми, после окончания введённого для сдерживания распространения коронавируса карантина столкнулись с ростом оскорблений и даже физического насилия, передаёт The Guardian.

По данным британского Института обслуживания клиентов (ICS), половина всех работников магазинов, общественного транспорта, ресторанов, гостиниц и других организаций, работающих с людьми, сталкивались с оскорблениями за последние шесть месяцев. При этом 27% из них и вовсе подвергались нападениям.

В частности, как сообщили в профсоюзе рабочих, занятых в торговле, Usdaw, 88% его членов за последний год подверглись словесным оскорблениям, а 9% — физическим нападениям. В профсоюзе работников железнодорожного, морского и других видов транспорта Великобритании RMT рассказали, что словесные оскорбления в свой адрес слышали 88% его членов, а 58% столкнулись с угрозами и нападениями. По данным Консорциума британских ретейлеров, число случаев насилия и оскорблений возросло до 455 в день в 2020 — 2021 годах по сравнению с 350 в день в 2017 — 2018 годах.

Профессор Джермейн Равалье из Университета Бат Спа в рамках опроса 12 тыс. учителей обнаружил, что 40% учителей начальной школы и 20% учителей средней школы сталкивались с агрессией со стороны родителей своих учеников.

При этом, по словам исполнительного директора ICS Джо Каусона, около половины сотрудников, также становившихся жертвами оскорблений или нападений, не сообщают об этом, так как полагают, что это ничего не изменит. «Они считают, что полиция будет бездействовать, и полагают, что получать оскорбления — часть их работы», — заявил Каусон.

По его словам, это оказывает серьёзное воздействие на психическое здоровье и благополучие работников, в результате чего многие из них уходят с работы. При этом текучесть кадров и больничные связаны с серьёзными экономическими издержками — ежегодно это обходится в £33 млрд.

Пострадала также и Национальная служба здравоохранения Англии. Врачи общей практики и работники регистратуры массово покидают должности из-за оскорблений со стороны пациентов. По той же причине множество сотрудников отделения скорой помощи рассматривают возможность перехода на менее напряжённую работу.

На прошлой неделе, после убийства парламентария Дэвида Эймесса, об оскорблениях и угрозах в свой адрес также рассказали множество членов британского парламента.

Кампания ICS «Служба с уважением» призывает организации к нетерпимому отношению к жестокому обращению с персоналом, представителей общественности — «остановиться и подумать», а правительство — принять законодательные меры для защиты работников.

В сентябре член парламента от лейбористов Оливия Блейк представила законопроект, предусматривающий новый состав преступления за жестокое обращение с работниками сферы общественных услуг. Он должен пройти второе чтение в январе, но без поддержки правительства вряд ли станет законом, предупреждает The Guardian.