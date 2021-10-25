За неделю в Украине сделали 1,5 млн прививок от коронавируса

Первую прививку получили 75 240 человек, вторую – 26 091. Всего за прошедшую неделю привились 1,5 млн человек.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 8 965 692 человека, 6 989 668 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 15 955 360 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 53 179. Еще 28 457 прививок было сделано вакциной CoronaVac, 19 695 – AstraZeneca.

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Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончались более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней украинцев.

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