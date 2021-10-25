 

Стала многодетной мамой и ушла из кино: как живет звезда “Счастливы вместе” Дарья Сагалова

25.10.2021, 8:40, Разное
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35-летняя актриса Дарья Сагалова полюбилась телезрителям благодаря роли в известном сериале “Счастливы вместе”. До сих пор большинство поклонников ситкома ассоциируют артистку с раскрепощенной, но не слишком сообразительной дочерью семьи Букиных Свету. Однако на самом деле Сагалова сильно отличается от своей героини.

Дарья увлекалась творчеством с ранних лет. В детстве будущая актриса занималась танцами, а главную роль в своем первом спектакле получила еще до совершеннолетия. Несмотря на то, что после школы девушка пошла учиться на факультет финансов, позже тяга к творческой профессии все равно привела будущую звезду на хореографический факультет Института культуры. А почти сразу после окончания учебы Сагалова открыла собственную танцевальную студию.

На кастинг “Счастливы вместе” 19-летняя актриса попала едва ли не в последний момент, сразу же покорив съемочную команду. Дарья оправдала все ожидания и отлично справилась с ролью Светы Букиной – наивная девушка завоевала сердца многих зрителей с первой серии. Несмотря на то, что Сагалова не была в восторге от своей героини, именно эта роль одновременно и подарила ей бешеную популярность, и сделала заложницей амплуа глуповатой блондинки.

После выхода сериала на экраны актрисе стали предлагать роли, сильно напоминающие Свету Букину. Однако звезда смогла не только развеять представление о себе, сыграв в мелодраме “Никогда тебя не забуду!”, но и стать успешной телеведущей.

Сейчас Дарья уже не появляется на больших экранах: актриса полностью посвятила себя бизнесу и семье. Звезда продолжает обучать танцоров в своей студии, активно ведет инстаграм-аккаунт и является мамой троих детей. В 2011 году Сагалова вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова: пара уже 10 лет счастлива в браке и воспитывает двух дочек и маленького сына.



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