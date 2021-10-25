 

В Киеве «раскрыли» план Байдена по созданию нового миропорядка без России

25.10.2021, 8:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент США Джо Байден создает новый миропорядок, при котором Россию якобы «вытолкнут на обочину мировой политики», сообщил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Единственный способ – отходить от деятельности тех структур, в которых у РФ реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание РФ и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – сообщил Огрызко в беседе с телеканалом Espreso.

Дипломат считает, что если одна страна нарушает устав ООН, то «такой порядок уже никого не устраивает», иначе это будет «псевдопорядок, которым злоупотребляет Россия».

По словам Огрызко, западные партнеры Украины в настоящее время разрабатывают и будут в ближайшее время реализовывать концепцию «совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка», где якобы не будет России. «Это собственно выталкивание РФ и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики», – отметил он.

Бывший министр заявил, что через несколько месяцев, согласно плану Байдена, состоится «саммит демократий» с участием стран, «для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия».

Также Огрызко выразил мнение о том, что скоро мир якобы разделится на два лагеря: из демократических государств, куда войдут «мощные цивилизованные страны» и автократический из 10-15 стран. Экс-глава украинского МИД выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь, поскольку в этом состоит «историческая миссия демократии».

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что любое полномасштабное нападение РФ на Украину «будет концом российской армии и концом Российской Федерации». До этого он заявлял, что в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы Украина будет вести диверсионную деятельность в России, в том числе «рубить электричество и газ на российской территории».



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