В РФ нашли способ добывать больше нефти из любых месторождений

Добывать больше нефти из уже работающих месторождений поможет новая технология очистки газов, предложенная учеными Тюменского государственного университета (ТюмГУ). По словам авторов, созданная ими физико-математическая модель процесса очистки также поможет улучшить ряд процессов в химической промышленности, сообщили в пресс-службе вуза.

Один их вариантов повышения нефтеотдачи, то есть доли извлекаемой нефти относительно ее запасов в месторождении, это закачивание газа в нефтеносный пласт, объяснили специалисты ТюмГУ, передает РИА Новости. В основном подобные методы используют метан или азот, причем, по словам ученых, для этого требуются газы высокой степени очистки.

Чистые газы получают с помощью особых устройств, селективных мембран: проходя через них, газовая смесь разделяется на целевой компонент и остаток. Наиболее востребованный в современной промышленности тип мембран – трубчатые, состоящие из сотен трубок из пористого материала. Однако, по словам ученых, не все параметры таких мембран рассчитаны строго, так как отсутствуют, например, модели оптимального распределения концентрации газов и даже расположения некоторых элементов.

Специалисты ТюмГУ первыми в мире построили модель процессов в трубчатой селективной мембране, которая позволяет делать точные количественные расчеты и значительно повысить качество очистки газа. По их словам, этого удалось достичь благодаря учету явлений, происходящих не только внутри отдельных трубок, но и снаружи, между ними.

«Наши данные позволяют проектировать более эффективные мембранные установки для получения газов как для улучшения нефтеотдачи, так и для совершенствования процессов в других отраслях химической промышленности. При использовании нашего метода концентрация газа на выходе будет свыше 90%, что на 10-20% больше, чем в существующих сегодня подходах. Кроме того, полученные так газы будут существенно дешевле», – рассказал инженер кафедры моделирования физических процессов и систем ТюмГУ Александр Гильманов.

Преимущества новой модели, по словам создателей, определяются в том числе тем, что она основана на системе уравнений механики многофазных сред, а не на молекулярно-кинетическом подходе.

Научный коллектив продолжает работу в этом направлении, разрабатывая оптимальные конфигурации других видов мембран.

Ранее ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) первыми в мире получили в промышленных масштабах ряд уникальных химических соединений, необходимых для разработки фотонных суперкомпьютеров и солнечных батарей на подводных аппаратах.