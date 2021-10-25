В компании Philips показали карманный проектор

Недорогой проектор, который можно носить даже в кармане, выпустила компания Philips. Устройство выставлено на продажу в розницу по цене 300 долларов. Размер отображаемой картинки составляет 75 дюймов.

По словам разработчика, данное устройство может стать достойным конкурентом современным телевизорам эконом-класса. Как бы ни пытались снизить на них цену производители, все равно получается что-то между 400 и 500 долларами США, отмечают эксперты.

Итак, цена получается больше, чем у проектора Philips, а картинка – меньше. Как правило, на таких телевизорах диагональ экрана не более 55 дюймов. И носить в кармане их, разумеется, нельзя. Проектор весит всего-то 245 г. Самая длинная сторона – 12 см.