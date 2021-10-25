В РФ запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд запретил продавать в РФ 61 модель смартфонов Samsung, удовлетворив, таким образом, иск швейцарской компании Sqwin SA.

Последняя обратилась к служителям Фемиды, так как считает, что в платежном сервисе Samsung Pay, предустановленном на множестве корейских мобилок, есть признаки нарушения авторских прав. Якобы патент на изобретение, используемого в данном сервисе, оформлен на истца.

О чем именно идет речь, представители сторон пока не сообщили. Известно лишь, что изобретение оформлено как «Система электронных платежей». Интересно, что Samsung Pay работает в РФ уже шестой год, став одной из самых популярных среди граждан систем бесконтактной оплаты. Что теперь будет с сервисом, неизвестно.