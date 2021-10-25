 

В РФ запретили продажу 61 модели смартфонов Samsung

25.10.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арбитражный суд запретил продавать в РФ 61 модель смартфонов Samsung, удовлетворив, таким образом, иск швейцарской компании Sqwin SA.

Последняя обратилась к служителям Фемиды, так как считает, что в платежном сервисе Samsung Pay, предустановленном на множестве корейских мобилок, есть признаки нарушения авторских прав. Якобы патент на изобретение, используемого в данном сервисе, оформлен на истца.

О чем именно идет речь, представители сторон пока не сообщили. Известно лишь, что изобретение оформлено как «Система электронных платежей». Интересно, что Samsung Pay работает в РФ уже шестой год, став одной из самых популярных среди граждан систем бесконтактной оплаты. Что теперь будет с сервисом, неизвестно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Губернаторы Архангельской и Ленинградской областей проголосовали по поправкам к Конституции

05.09 / Американские танки переброшены на границу с Белоруссией

09.07 / В “Стоп коррупции” заявили, что зарегистрировать СМИ и получить право на травматическое оружие можно за 12 дней

05.12 / Ереван согласовал с Баку обмен пленными по принципу «всех на всех»

10.08 / Тихановская уехала из ЦИК в неизвестном направлении. Где она сейчас, неизвестно – адвокат и представители штаба

15.09 / Украина отменила требование самоизоляции для иностранцев, которые едут транзитом

21.07 / Общество: Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

02.09 / Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

25.03 / МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении вертолета под Калининградом

09.07 / Daily Telegraph – выводя войска из Афганистана, Байден рискует наступить на cтарые грабли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика