Спецпрокуратура открыла производство по самоубийству военного в центре “Десна”, рассматриваются разные версии

Производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

Отмечается, что следствие рассматривает и другие версии произошедшего, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Предварительно установлено, что солдат-срочник 1997 года рождения, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм он погиб на месте.

Расследование гибели военнослужащего ведут следователи отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области.

Контекст:

В “Десне” сообщили, что военный застрелился в ночь на 24 октября во время пребывания на посту. 23-летний военный был родом из Днепропетровской области, до окончания срока его службы оставался один месяц.

—