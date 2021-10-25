 

Спецпрокуратура открыла производство по самоубийству военного в центре “Десна”, рассматриваются разные версии

25.10.2021, 8:10, Новости дня
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Производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины  с пометкой “самоубийство”.

Отмечается, что следствие рассматривает и другие версии произошедшего, в том числе – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Предварительно установлено, что солдат-срочник 1997 года рождения, находясь в карауле, произвел несколько выстрелов из автомата АК-74, причинив себе телесные повреждения. От полученных травм он погиб на месте.

Расследование гибели военнослужащего ведут следователи отделения полиции №1 Черниговского районного отдела полиции ГУНП в Черниговской области.

Контекст:

В “Десне” сообщили, что военный застрелился в ночь на 24 октября во время пребывания на посту. 23-летний военный был родом из Днепропетровской области, до окончания срока его службы оставался один месяц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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