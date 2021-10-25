 

Более 14 тыс. украинцев заболели COVID-19 за сутки

25.10.2021, 8:10, Новости дня
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Среди новых заболевших – 999 детей и 173 медработника. 

Также за минувшие сутки госпитализировали 3912 человек, летальных случаев – 330, выздоровели 4598 человек.

За все время эпидемии в Украине заболело 2 784 039 человек, выздоровело – 2 380 374, летальных случаев – 64 202.

Согласно информации на сайте Минздрава, 339 тыс. человек сейчас болеют COVID-19. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1979543355542093

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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