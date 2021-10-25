ЕС планирует открыть дипломатическое представительство в Афганистане – The Financial Times

Дипломаты ЕС вернутся в Кабул примерно через 12 недель после того, как они покинули город. Это связано с тем, что Брюссель стремится координировать усилия по оказанию помощи и продолжающуюся эвакуацию афганских граждан.

ЕС планирует лоббировать в Афганистане защиту прав человека и заставить талибов выполнить обещание о том, что страна не станет экспортером терроризма, отмечает издание.

Евросоюз также направит усилия на предотвращение гуманитарного кризиса.

Открытие дипломатической миссии является ответом на действия Китая, России и Турции, которые не закрыли свои посольства после свержения бывшего правительства Афганистана, подчеркивает The Financial Times.

В течение последнего месяца представители ЕС пытались договориться с “Талибаном” о том, чтобы дипмиссию в Кабуле охраняли европейские частные компании, но признали, что посольство может охраняться только силами безопасности “Талибана”.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подтвердила The Financial Times, что работают над “минимальным присутствием” в Афганистане. Подробности она отказалась сообщить из соображений безопасности.

По ее словам, речь идет о дипломатическом представительстве ЕС, не отдельных государств-членов. Массрали подчеркнула, что возвращение в Кабул европейских дипломатов не является признанием режима талибов.

Контекст:

В начале 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении вывода войск из Афганистана. Вывод международных сил привел к наступлению талибов и ухудшению ситуации с безопасностью в Афганистане.

К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

Страны “Большой двадцатки” (G20) 12 октября провели саммит, посвященный проблемам Афганистана и решили не признавать режим группировки “Талибан”.

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