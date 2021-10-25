 

“Настя, не просри этого красавчика”. Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь

25.10.2021, 8:10, Новости дня
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“Мы с Володей решили посетить одно из моих любимых святых мест – Новоиерусалимский монастырь. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день!” – подписала снимки Волочкова.

Ее пост лайкнули почти 40 тыс. раз и оставили больше 1,6 тыс. комментариев.

“Трезвенькая”, – заметила tatianalarina1988.

“Мне одной кажется, что мужчина нанят для контента? Не хотела бы я мужчину себе, у которого такое лицо, будто его на казнь ведут. Причем на всех фото”, – считает albinkalux.

“Настя, не просри, пожалуйста, этого красавчика”, – написала Svetlana_lazirina.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

О своих новых отношениях Волочкова рассказала в начале октября 2021 года. По словам балерины, Владимир живет вместе с ней, но они не афишировали свои отношения.

Ранее балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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