 

Эд Ширан заболел COVID-19

25.10.2021, 7:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБританский певец Эд Ширан сообщил, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

«Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, так что я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства», – передает РИА Новости слова певца.

Он добавил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома. «Прошу прощения у всех, кого подвел. Берегите себя», – написал Ширан.

Эд Ширан – исполнитель из Великобритании, известный такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Выход нового альбома «=» (произносится как Equals, «равно») Ширана запланирован на 29 октября 2021 года.

Ранее российский певец Стас Михайлов подтвердил, что заразился коронавирусом, и призвал всех вовремя обращаться за медицинской помощью.



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