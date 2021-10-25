На Западе увидели интерес РФ в попытках Венгрии реинтегрировать Закарпатье

Стратегия Венгрии реинтегрировать свои исторические территории на Украине, реализацией которой была бы удовлетворена Россия, представляет большую проблему для президента Владимира Зеленского, пишут СМИ.

Об этом в статье для журнала National Interest сообщила замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Харинг (в 2019 году Генпрокуратура РФ внесла Атлантический совет в список нежелательных организаций), передает РИА «Новости».

По словам Харинг, Будапешт тратит значительные средства на воссоединение с венграми, проживающими в Закарпатье. В частности, считает она, на этой территории создана сеть школ на венгерском языке. Также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины, а у многих местных жителей есть венгерские паспорта. «Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине», – сообщила Харинг.

Автор статьи считает, что в сложившейся ситуации Москва была бы рада «еще более усложнить жизнь Киеву». «Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. РФ хочет дестабилизировать Западную Украину», – утверждает аналитик. Харинг заключила, что Зеленскому будет непросто найти способ работать с непокорным Будапештом и лучше интегрировать Закарпатье.

Напомним, Венгрия попросила ОБСЕ направить в Закарпатье специальную мониторинговую миссию для расследования фактов агрессии украинских силовиков против венгров. В Закарпатской области СБУ устроила обыски у функционеров благотворительного фонда, обнаружив у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». Также сообщалось об обыске у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД. Венгрия остро отреагировала на скандальный украинский закон об образовании. Киев в свою очередь обвинил Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины. В ноябре страны договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях.