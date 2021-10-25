Си Цзиньпин призвал к совместной борьбе с терроризмом

Странам мира необходимо укреплять сотрудничество для совместного решения глобальных проблем, включая терроризм и изменение климата, а также противостоять политике односторонних действий и грубой силы, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы должны укреплять сотрудничество, совместно отвечать на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством», – передает РИА Новости выступление Си Цзиньпина по случаю 50-й годовщины с момента восстановления законных прав КНР в ООН.

По словам китайского лидера, «перед международным сообществом стоят такие глобальные проблемы, как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, кибербезопасность, биологическая безопасность, и эффективно с ними справиться можно только путем формирования более инклюзивного глобального управления, более эффективных многосторонних механизмов и более активного межрегионального сотрудничества».

Он добавил, что странам мира необходимо придерживаться сотрудничества, а не вступать в конфронтацию, отстаивать открытость, а не доводить до изоляции, настаивать на взаимной выгоде, а не устраивать «игру с нулевой суммой», а также решительно противостоять всем формам гегемонизма, протекционизма, политики грубой силы и односторонних действий.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН заявил, что Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей.