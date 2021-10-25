 

Си Цзиньпин призвал к совместной борьбе с терроризмом

25.10.2021, 7:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтранам мира необходимо укреплять сотрудничество для совместного решения глобальных проблем, включая терроризм и изменение климата, а также противостоять политике односторонних действий и грубой силы, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы должны укреплять сотрудничество, совместно отвечать на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством», – передает РИА Новости выступление Си Цзиньпина по случаю 50-й годовщины с момента восстановления законных прав КНР в ООН.

По словам китайского лидера, «перед международным сообществом стоят такие глобальные проблемы, как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, кибербезопасность, биологическая безопасность, и эффективно с ними справиться можно только путем формирования более инклюзивного глобального управления, более эффективных многосторонних механизмов и более активного межрегионального сотрудничества».

Он добавил, что странам мира необходимо придерживаться сотрудничества, а не вступать в конфронтацию, отстаивать открытость, а не доводить до изоляции, настаивать на взаимной выгоде, а не устраивать «игру с нулевой суммой», а также решительно противостоять всем формам гегемонизма, протекционизма, политики грубой силы и односторонних действий.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин на сессии ГА ООН заявил, что Китай не вторгался и не намерен вторгаться в другие страны. Он также сообщил, что Китай не будет больше участвовать в новых проектах угольной энергетики за границей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / “Сосиски”, “Где унитаз?”. Каменских без макияжа показала свое утро

07.08 / Тренер синхронисток Покровская предположила завершение карьеры «золотого» состава сборной

09.05 / Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице

08.04 / Euronews – «зелёная экономика» повышает риски для морских экосистем

13.10 / Саакашвили голодает в грузинской тюрьме 13 дней. Адвокат говорит о “тяжелой фазе” и ухудшении речи политика

22.08 / Зеленский назвал вопрос Донбасса приоритетной темой переговоров с Меркель

04.11 / В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

25.02 / Экс-глава МИД Польши – РФ уже 25 лет напоминает миру о своих имперских амбициях

08.01 / Бойца MMA убили во время массовой драки в Дагестане

02.05 / Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика