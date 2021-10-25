 

Компания Huawei продала 80 млн носимых смарт-гаджетов

25.10.2021, 7:36, Новости дня
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Представители китайской компании Huawei сообщают, что им удалось за все время реализовать 80 миллионов таких носимых устройств, как умные часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и пр. Во всем мире количество пользователей этими гаджетами составляет около 320 млн человек. Таким образом, Huawei обеспечил четверть рынка изделиями, выпущенными под своим брендом.

Также стало известно, что 83 миллиона человек во всем мире используют приложения Huawei Health. А на фирменную операционную систему китайской компании HarmonyOS переведено 157 млн устройств, в основном, смартфонов.

В последнее время и сама компания при выпуске мобильных гаджетов стала устанавливать на них свою операционную систему вместо Android.



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