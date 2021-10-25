 

“Мы готовили нереальный номер, теперь все в жопу!” У одного из участников “Танцев со звездами” диагностирован коронавирус

25.10.2021, 7:16, Новости дня
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“Я почувствовал себя плохо после ночной репетиции, приехал домой, измерил температуру – 38,5. Сразу же сдал тест, мне пришел позитивный результат. Я пока на самоизоляции”, – сказал на видео, записанном специально к эфиру, Каднай.

Он подчеркнул, что у его партнерш по паркету – танцовщиц Алины Ли и Аделины Дели – все хорошо.

“Мы готовили просто нереальный номер. Очень хотели вас удивить. А теперь все в жопу! Мне вообще не верится. Это просто шок. Неужели я не стану победителем этого шоу? Неужели моя мечта не исполнится?” – сказал Каднай.

Во время эфира организаторы шоу связались с музыкантом по видеосвязи. Ведущий проекта Юрий Горбунов спросил его о самочувствии и о том, чем он занимается на самоизоляции.

“Сомнительно, тяжеловато, температурка шалит, но я так рад вас слышать и видеть, что начинаю поправляться в прямом эфире. Я поставил стирочку, я сварил суп, тем самым я понял, что у меня не пропали вкусы, потому что он получился невкусным. Я продолжаю играть на гитаре, напомнил соседям, что я не только танцор, но еще и музыкант”, – пошутил Каднай.

Согласно условиям шоу, пара, которая не смогла выйти на паркет по уважительной причине, получает иммунитет и остается в проекта до следующего эфира.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

 

Контекст:

Дмитрий Каднай родился в Днепропетровске. Он стал известен после участия в первом сезоне проекта “Фабрика звезд” (2007) на Новом канале, заняв третье место. В 2012 году вместе с сыном хореографов Елены и Дмитрия Коляденко Филиппом создал группу Kadnay. Елена Коляденко в настоящее время является продюсером этого коллектива и одновременно креативным продюсером “Танцев со звездами”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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