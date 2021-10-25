“Аж глаза заблестели. Прекрасна” Вера Брежнева исполнила соблазнительный танец. Видео

“Сегодня я на slow-mo по форме и по сути. Кто со мной?” – спросила у подписчиков 39-летняя певица.

На данный момент у видео Брежневой больше 16 тыс. просмотров и свыше 250 комментариев.

“У меня аж глаза заблестели. Ты прекрасна”, – признался evgeneonofficial.

“Сияющая lady”, – прокомментировала видео администратор страницы anilorak_and_ververa.

“Красота”, – написала merkylov271176.

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Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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