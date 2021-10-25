 

Боевики из гранатометов и минометов обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

25.10.2021, 7:16, Новости дня
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В сторону Каменки Донецкой области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска Донецкой области наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Травневого Донецкой области оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новоселовки Второй Донецкой области позиции украинских военных обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации боевиков военные ВСУ открывали огонь, заставив их прекратить огневую активность.

С начала суток 25 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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