“Вау, даже не знала, что такое существует!” Катя Осадчая показала, как проводит выходной со средним сыном
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“Наш чудесный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему, только чая не хватает”, – написала 38-летняя Осадчая.
Ее пост набрал почти 45 тыс. лайков.
“Вау, супер, даже не знала, что такое существует!”, – прокомментировала marinka._.sergeevna.
“Да, там очень красиво”, – написала katya_yatkivska.
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Контекст:
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
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