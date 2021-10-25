“Вау, даже не знала, что такое существует!” Катя Осадчая показала, как проводит выходной со средним сыном

“Наш чудесный выходной. На детской железной дороге все по-настоящему, только чая не хватает”, – написала 38-летняя Осадчая.

Ее пост набрал почти 45 тыс. лайков.

“Вау, супер, даже не знала, что такое существует!”, ­– прокомментировала marinka._.sergeevna.

“Да, там очень красиво”, – написала katya_yatkivska.

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A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

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