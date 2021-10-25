Простой путь к чистой коже: эфирные масла, которые помогут в борьбе с черными точками

Жирная, склонная к акне кожа может стать самой настоящей проблемой, особенно если мы не можем ее вылечить или исправить имеющуюся проблему. Очень важно обеспечить правильный уход за кожными покровами. Для этого стоит применять эфирные масла. Они обладают антисептическими, очищающими и антибактериальными свойствами.

Эти средства отличаются тем, что они натуральные, очищают, делают кожу более упругой, помогают убрать черные точки. Кроме того, эфирные масла препятствуют образованию прыщей и эффективно справляются с загрязнениями.

Наиболее популярными считаются масла розмарина, чайного дерева, лимона, лаванды. Все они просто отлично справляются с имеющимися проблемами. Вот несколько очень хороших средств для кожных покровов.

Масло розмарина

Среди всех эфирных масел, которые используются для ухода за кожными покровами, самым известным средством в борьбе с загрязнениями является масло розмарина. Оно помогает не только бороться с различными черными точками, а также обладает хорошими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Регулярно используя масло розмарина, можно сделать кожу более красивой, сияющей и упругой.

Для использования масла розмарина нужно смочить в нем ватный тампон, промокнуть загрязнения. Также можно смешивать его с маслом жожоба или ши для обеспечения более мягкого и увлажняющего действия.

Масло лимона

Лимон является одним из наилучших средств красоты. Масло, добываемое из этого фрукта, является одним из самых лучших средств борьбы с высыпаниями.

Оно обладает выраженными вяжущими и дезинфицирующими свойствами, поэтому помогает справиться с сильно расширенными порами. Масло лимона наносят точечно при помощи ватного тампона в Т-зоне.

Масло лаванды

Это средство обладает расслабляющими свойствами, а также очень хорошо справляется с черными точками и различными загрязнениями, так как отличается антибактериальными и вяжущими свойствами.

Масло лаванды можно применять тем, кто страдает от тяжелой формы высыпаний, так как оно быстро и результативно подсушивает прыщи. Кроме того, это средство помогает очистить поры и удалить различные загрязнения.

Обычно его применяют вечером перед сном отдельно или же в сочетании с другими маслами.

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Масло бергамота

Возможно, оно не слишком сильно распространено, однако масло бергамота достаточно результативно действует против прыщей и угрей, так как обладает выраженными антисептическими и целебными свойствами.

Это средство помогает убрать с поверхности кожи различные загрязнения и уменьшить ее жирность. Однако стоит помнить, что не рекомендуется использовать его на воспаленных кожных покровах. Можно смешивать масло бергамота с другими растительными маслами или любым безалкогольным тоником.

Масло чайного дерева

Это очень хорошее и результативное очищающее средство, которое помогает избавиться от различного рода загрязнений кожных покровов.

Масло чайного дерева часто используют в косметических целях в качестве основного ингредиента очищающих средств. Это одно из наилучших масел против высыпаний.

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Обладает очищающими, вяжущими, антибактериальными и антисептическими свойствами.

Масло орегано

Это средство очищает, успокаивает, а также борется с неровностями и черными точками.

Масло орегано помогает бороться с загрязнениями и уменьшает покраснение благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Масло шиповника

Это средство помогает эффективно бороться с высыпаниями и загрязнениями кожных покровов.

Кроме того, оно помогает восстановить воспаленную кожу. Это масло помогает бороться с признаками старения.

Масло шалфея

Экстракт растения шалфея помогает бороться с черными точками, загрязнениями и бактериями. Кроме того, это масло регулирует уровень рН в организме. Это хорошее средство для сбалансирования жирной кожи и регулирования выработки подкожного сала.

Масло календулы

Это очень хорошее средство для борьбы с загрязнениями кожных покровов. Оно помогает бороться с воспалениями, а также помогает избавиться от прыщей.

Масло календулы обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами.

Масло лемонграсса

Это очень хорошее средство для борьбы с загрязнениями на коже, а также черными точками.

Это натуральный репеллент против комаров, который обладает хорошими антисептическими свойствами.

Масло тимьяна

Тимьян обладает вяжущими и восстанавливающими свойствами. Эфирное масло этого растения борется с загрязнениями и уравновешивает уровень рН, что очень полезно для жирной кожи. Его можно использовать для подсушивания прыщей и высыпаний.