 

Возможное размещение ракет США на Украине сравнили с Карибским кризисом 1962 года

25.10.2021, 6:54, Разное
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Депутат Рады от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Олег Волошин в личном блоге поразмышлял на тему того, что значат для Киева слова президента России. В частности, его заинтересовала речь Путина про возможное размещение американских ракет на территории Украины.

Олег Волошин обратил внимание на то, как после вопроса о ракетах НАТО под Харьковом российский лидер “эмоционально и очень по-русски” спросил, что “нам-то с этим делать”. Как отметил Владимир Путин, это не Москва лезет со своими ракетами, а ей их подсовывают прямо под нос.

Депутат Рады в личном блоге сравнил сложившуюся ситуацию с той, что произошла в 1962 году. Тогда советские войска разместили на Кубе ракеты, что повлекло за собой так называемый Карибский кризис, чуть не развязавший третью мировую войну.

В прошлый раз Вашингтон не стал терпеть того, что американские города оказались в зоне поражения советского оружия, а Москва получила возможность диктовать свои условия. Сейчас же, по мнению Олега Волошина, в такой ситуации может оказаться сама Россия.

“Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины”, – подчеркнул депутат Рады.



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