Представитель украинского МИД выдвинул России новые требования по Крыму

На днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на КПВВ на крымской части российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе планируют открыть центры связи. В Крыму выступили с критикой плана, сославшись на бесполезность.

Однако дипломат Олег Николенко уверен, что Россия не может мешать жителям полуострова и Донбасса общаться с украинскими властями. “Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата”, – отметил представитель МИД Украины.

Помимо этого, он потребовал от Москвы обеспечения базовых потребностей жителей Крыма и Донбасса. В частности, соблюдение ковидных ограничений и безопасный доступ наблюдательной миссии ОБСЕ к спорным регионам.

Напомним, ранее депутат Рады от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Олег Волошин в личном блоге сравнил возможное размещение ракет НАТО на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Как он отметил, в тот раз Вашингтон не стал терпеть, что американские города оказались в зоне поражения. Теперь же, по словам депутата, Россия сама может оказаться в похожей ситуации.