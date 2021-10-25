 

Представитель украинского МИД выдвинул России новые требования по Крыму

25.10.2021, 6:54, Разное
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На днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что на КПВВ на крымской части российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе планируют открыть центры связи. В Крыму выступили с критикой плана, сославшись на бесполезность.

Однако дипломат Олег Николенко уверен, что Россия не может мешать жителям полуострова и Донбасса общаться с украинскими властями. “Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата”, – отметил представитель МИД Украины.

Помимо этого, он потребовал от Москвы обеспечения базовых потребностей жителей Крыма и Донбасса. В частности, соблюдение ковидных ограничений и безопасный доступ наблюдательной миссии ОБСЕ к спорным регионам.

Напомним, ранее депутат Рады от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Олег Волошин в личном блоге сравнил возможное размещение ракет НАТО на Украине с Карибским кризисом 1962 года. Как он отметил, в тот раз Вашингтон не стал терпеть, что американские города оказались в зоне поражения. Теперь же, по словам депутата, Россия сама может оказаться в похожей ситуации.



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