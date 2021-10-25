 

Путин поддержал решение Беннета отдохнуть с семьей в Сочи

25.10.2021, 6:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поддержал желание премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи с семьей и отметил, что это современный новый курорт.

«Первое решение, которое я принял, когда увидел это – в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми», – цитирует РИА «Новости» Беннета.

«Абсолютно правильно», – поддержал его решение Путин.

Беннет поинтересовался, можно ли здесь хорошо путешествовать.

«Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», – ответил президент России.

На вопрос Беннета, есть ли маршруты, он сказал, что «все есть: и летом, и зимой». «Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают», – добавил Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение.

В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.



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