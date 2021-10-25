 

Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации

25.10.2021, 6:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что в организме «есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень». При высоком уровне антител введение антигена «никакого вреда не нанесет», но и «пользы может не получить», так как «уровень антител несильно повышается», передает ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи сказал, что полгода – минимальный срок, при котором выработавшиеся антитела держатся на высоком уровне. Кроме того, он отметил, что из-за дельта-штамма следует поддерживать высокий уровень защитных антител. По словам Гинцбурга, в РФ «есть все возможности для ревакцинации», в пунктах вакцинации «действительно присутствуют все вакцинные препараты».

Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в РФ не достигнет 80%. Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран.



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