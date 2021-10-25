Секретный остров в Тихом океане, которого даже не увидишь на карте, а попасть туда просто невозможно

В мире есть множество удивительных места, однако побывать везде практически невозможно. Однако увидеть что-то интересное предлагают онлайн-карты.

Пользователи, решившие воспользоваться такой возможностью, обнаружили в Тихом океане интересный остров и он был размыт на половину.

Атолл Муруроа – уникальный коралловый островок, который сформирован самой природой в виде кольца. Внутри таких островов, как правило, располагаются лагуны. Однако Атолл оказался необычным.

На одной из его сторон есть огромные кратеры и воронки. Изучать феномен приняли ученые.

Как выяснилось, около 100 лет назад на этом острове проводились ядерные испытания.

Взрыв, который смог поднять остров на воздух, в двести раз превысил мощность взрыва в Хиросиме.

Посетить остров обычные люди не смогут, так как здешний воздух, и все, что находится на Атолле, могут негативно повлиять на здоровье человека.