 

День Андрона Звездочета: народные приметы 25 октября

25.10.2021, 6:00, Разное
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История

В этот день отмечается старинный церковный праздник,
посвященный трем мученикам, которые не отреклись от веры и были замучены до
смерти. На Андрона Звездочета предки наблюдали за звездами и делали
предсказания. Люди смотрели, чтобы звезды не закатились за гору, иначе это
означает смерть. Яркие звезды предрекали счастливую судьбу, а вот звездопады,
по поверьям, предвещали плохие события – войны, голод, эпидемии. В древние
времена в церковный праздник Андрона Звездочета заканчивали помол зерна, а
вечером мельники отмечали это событие.

Что нельзя делать 25 октября

25 октября 2021 года православные отмечают церковный
праздник Андрона Звездочета, на который есть много примет и поверий. В этот
день нельзя громко смеяться, это может повлечь страшную муку. Нельзя ссориться
и обижать других, иначе беда вернется вдвойне. Еще в это православный праздник
нельзя спрашивать, кто пришел, иначе можно впустить в дом беду. Не стоит
выбивать матрасы и приносить домой церковные свечи. Стоит воздержаться от
гадания на картах.

Приметы

Когда люди задаются вопросом “какой
сегодня праздник”, они также ищут народные приметы на этот день. 25 октября
особое внимание уделяли звездам.

  • Яркие звезды предвещают морозы, а тусклые – дожди и
    оттепель.
  • Мерцающие звезды сулят снег.
  • Падающие звезды – к ветрам.
  • Если ветер дует в одном направлении, надолго задержится
    пасмурная погода.
  • Южный ветер– к теплу, северный – к холоду.


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