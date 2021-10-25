 

К чему снится дерево

25.10.2021, 6:00, Разное
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Дерево во сне может символизировать множество различных вещей и иметь разные значения в зависимости от некоторых факторов – кому именно приснилось, какое конкретно дерево и как оно выглядело. Для каждого отдельного сна – своя трактовка. Однако в целом можно составить общую картину такого сна.

Изначально дерево символизирует жизненный путь человека. Он начинается с корней, то есть с рода – предков, и движется вверх, далеко-далеко к небу.

Цветущее дерево

Если вам приснилось цветущее дерево, то у вас однозначно есть повод радоваться, ведь это означает, что уже в ближайшем будущем вас ждет либо новое знакомство, которое, возможно, вскоре перерастет в романтические отношения. Если дерево приснилось девушке, то для нее такой сон может быть предвестником предложения руки и сердца или беременности.

Большое дерево

Большое дерево во сне – это знак того, что вскоре в вашей жизни начнется “белая полоса”. Все будет даваться легко, без серьезных потерь и конфликтов.

Залезть на дерево

Если во сне вы не просто видите дерево, но и лезете на него, то это означает только одно – в ближайшем будущем вас ждет карьерный рост. Возможно, вы станете чуть ответственней и трудолюбивей, что обязательно поможет вам подняться наверх не только во сне, но и в реальной жизни.



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