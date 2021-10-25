 

Песков разъяснил слова Путина о готовности России сотрудничать с Западом

25.10.2021, 5:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский лидер Владимир Путин в своей речи на Валдайском форуме хотел донести мысль о том, что Россия готова сотрудничать при недопустимости поучений со стороны Запада, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», – сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин». 

Также он отметил, что Путин в своем выступлении не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей. «Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли – она совсем не была конфронтационной», – сказал Песков.

По его словам, контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримой перспективе. «После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», – сказал он. 

Представитель Кремля также добавил, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивной позиции блока. Он уточнил, что «никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока».

В ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о нерасширении военной инфраструктуры Североатлантического альянса на восток. Он также заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.

Также президент заявил, что РФ и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО.



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