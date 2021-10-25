Гинцбург указал на проверку эффективности «Спутника V» множеством стран

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса применяется уже больше года, ее эффективность подтверждена данными из множества стран, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты – регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет», – сообщил Гинцбург, подчеркнув, что «никакой заинтересованности хвалить излишне «Спутник V» у них нет».

По словам Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – приводит его слова ТАСС.

Проверить, вакцинировался ли человек, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. Он предположил, что публичные дела о покупке сертификатов – это лишь часть того, что происходит на самом деле.

Напомним, Гинцбург призвал сохранить систему QR-кодов о вакцинации от коронавируса, пока уровень коллективного иммунитета в РФ не достигнет 80%. На фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах РФ мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации. Стоимость достигает 15 тыс. рублей.