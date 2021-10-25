Военные арестовали премьер-министра Судана

В Судане арестованы несколько членов правительства, включая главу кабмина Абдуллу Хамдука, сообщили СМИ.

Al Hadath пишет, что армия блокировала все въезды в Хартум, перекрыла мосты. Арестованы министры связи, информации, финансов, промышленности, губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Хамдук помещен под домашний арест. Массовые аресты начались ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука, передает ТАСС.