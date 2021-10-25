 

Военные арестовали премьер-министра Судана

25.10.2021, 5:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Судане арестованы несколько членов правительства, включая главу кабмина Абдуллу Хамдука, сообщили СМИ.

Al Hadath пишет, что армия блокировала все въезды в Хартум, перекрыла мосты. Арестованы министры связи, информации, финансов, промышленности, губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Хамдук помещен под домашний арест. Массовые аресты начались ночью после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука, передает ТАСС.



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