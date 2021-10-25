Место, где кончился воздух

Картонный набат ликует на окраине Перми: в Чусовой всплывает мертвая рыба, а люди жалуются на удушье.

Мелкие волны с шипением взбегают на берег, покрытый слизкой пенистой жижей. Они появляются из-под лодок, которые, гудя моторами, несутся по спокойной воде Чусовой.

Голованово, окраина Перми. Ряды небогатых частных домов да два десятка пятиэтажек, над которыми нависают высокие трубы крупнейшего в РФ предприятия по производству упаковки — Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

Чуть ниже по течению — мыс Стрелка, где прошедшая почти 600 километров и пробившаяся сквозь уральский хребет Чусовая впадает в Каму.

На песчаном берегу рядом с производством, у самой кромки воды, выступают подгоняемые волнами грязные комья пены. Если растолкать ее ногой, станут видны скрываемые ею тушки мертвой рыбы.

— Вчера вода была чистой, прозрачной. И песок был чистым. — На берег спускается светловолосая гражданка средних лет. — А сегодня чувствуете, какой запах? Это еще развеяло, немного получше стало. За лето так случалось много раз. Я, бывает, просыпаюсь от удушья. Даже дышать не могу из-за этого запаха.

Берег реки Чусовой. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Она не называет своего имени. Опасается.

— Они говорят, что берут пробы и результаты проб хорошие. Но ведь водозабор у нас в нескольких километрах…

Мы уже столько писали, фотографировали, отправляли обращения… Что нам делать? В этом дерьме помирать?

«Они», о которых говорит женщина, — сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры и предприятия «Пермский картон», принадлежащего ПЦБК. Его местные считают причиной и резкого тошнотворного запаха, и гибели рыбы в Чусовой.

Люди в Голованово страдают уже больше 10 лет.

Часть 1. Жизнь под заводом«Порой начинает резать глаза»

Мы плывем по реке с Сергеем Зуевым, он показывает мусор на поверхности воды в нескольких сотнях метров от предприятия. Засучив рукава, опускаю руку в воду, хватаю серо-черный слизкий ошметок — он похож на просроченное желе и не теряет своей формы, даже если долго держать его в руке.

Сергей Зуев, житель Голованово. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Вот ловишь рыбу на берегу, и из десяти пойманных минимум пять — больные, — рассказывает Зуев. — Без экологии не будет здоровья, а без здоровья не будет ничего.

Жители устали настолько, что уже забили на это дело. Я тоже, может быть, молчал бы, если бы мой отец в 2015 году не умер от рака.

Сергей проводит нас вглубь берега, на место, где, по его предположениям, в землю закопана труба, по которой отходы предприятия якобы поступают в реку.

— Пять-семь лет назад труба без углублений выходила в реку. На данный момент, думаем, она закопана под землю и выведена на 500–700 метров в Чусовую — чтобы сброс происходил на середине. Мы предполагаем, что кроме «официальной» трубы есть и «неофициальные», которые могут напрямую выходить с территории ПЦБК в реку. Но сейчас доказать это мы, конечно, не можем.

Сергей Зуев показывает отходы, на заднем плане — ПЦБК. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Зуеву 34 года. Он родился и вырос в Голованово. Сергей рассказывает, что ситуация с загрязнением с годами изменилась лишь в том плане, что ошметки мусора, плавающего в реке, стали меньше размером. Проблемы здесь существуют давно и не решаются. По словам мужчины, иногда сбросы случаются такой силы, что у людей начинает резать глаза.

Виной всему, говорит Сергей, — устаревшие очистные сооружения. Он, как и другие местные активисты, хочет добиться их модернизации. Подчеркивает, что не выступает за закрытие предприятия, и даже наоборот — только за его работу, ведь это тысячи рабочих мест.

На берегу Чусовой — множество мертвых мальков. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Но мы хотим, чтобы экология здесь была на первом месте. Если ее не будет — не будет и здоровья, а если не будет здоровья, кому это все нужно? Сбросы здесь происходят с самого основания завода. Нам надоело терпеть это, я живу здесь 34 года, каждое лето я вижу последствия сбросов и ощущаю неприятный запах. В 2016-м мы начали отправлять письма в Роспотребнадзор и другие органы. Летом комбинат оштрафовали на 120 тысяч рублей и приостановили его деятельность на несколько месяцев, но затем юристы обжаловали это решение, и комбинат продолжил свою работу. Штраф в 120 тысяч рублей для такого предприятия — это капля в море, цена минуты его работы. Мы не выступаем против существования комбината, мы хотим, чтобы он работал, соблюдая законы по экологии.

«Многие начали болеть»

Голованово с виду — уютный микрорайон. В нем тихо и немноголюдно. Жилые дома сменяются железной дорогой, перемежаются столбами ЛЭП.

Алексей Баталов, бизнесмен и кандидат в депутаты на прошедших выборах, рассказывает, что уже несколько лет пишет обращения в надзорные органы о нарушениях в деятельности комбината и об их последствиях для экологии и жителей, но пока проблема не решается.

Алексей Баталов, предприниматель, житель Голованово. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Алексею 43 года, он всю жизнь живет в Голованово. Говорит, что проблема с загрязнениями в микрорайоне стала серьезной примерно в 2009–2010 годах, когда, по его предположениям, «Пермский ЦБК» в несколько раз увеличил свои производственные мощности. Тогда же, по словам мужчины, в Голованово начал появляться резкий устойчивый запах химии, а в 2016–2017 годах проблема обострилась настолько, что люди стали задыхаться.

— Начали писать обращения в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, к депутатам городской думы. Нам приходили ответы, что все хорошо, нарушений не выявлено, никаких проблем нет. Потом я заметил, что многие жители частного сектора начали болеть: моя мама заболела раком, у нескольких человек возраста 55+, живущих рядом со мной, тоже обнаружили рак. После этого я решил выяснить, есть ли связь между сбросами с завода и состоянием здоровья населения. Оказалось, что запахи сероводорода и гниения сказываются на органах дыхания и на сердце, — объясняет Алексей. — В 2017 году я усилил свой напор, и примерно один раз в квартал, а иногда и раз в месяц начал писать обращения во все надзорные органы — в прокуратуру, МВД, приемную президента, уполномоченному по правам человека, с омбудсменом даже проводились встречи. На этих встречах присутствовали якобы работники предприятия — люди, которые говорили, что они живут здесь, но это было неправдой.

Никакой их проверки не проводилось, человек просто пришел и сказал: «Я житель Голованово, проблем с воздухом у нас нет». Таким образом проблему тогда замяли.

Алексей продолжил писать обращения. По его словам, в конце 2020 года завод снова вышел на высокие мощности. Тогда Баталов и еще 60 жителей «подключили депутатов Госдумы», написав им письма. Обращения также ушли в Генеральную прокуратуру, в приемную уполномоченного по правам человека и в приемную президента. «Маховик», по словам Баталова, «наконец закрутился».

— Природоохранная прокуратура прониклась нашей проблемой, начала совместную работу с Росприроднадзором. Одна из его сотрудниц билась за нас так, что дело было передано в суд. И судья вынесла решение о приостановке деятельности ПЦБК. В итоге запрет на работу предприятия сохранился всего пять-семь дней — комбинат обжаловал решение, но все равно — нашу проблему поняли.

Алексей рассказывает, что после решения суда о приостановке предприятия примерно месяц или полтора в Голованово не пахло сбросами, но теперь запах вернулся. Баталов, как и Сергей Зуев, предполагает, что у комбината есть некие «неучтенные» трубы, по которым отходы уходят в устье реки Васильевка (река, впадающая в Камское водохранилище. — Р. Х.).

— Их (сотрудников ПЦБК) всегда предупреждают о проверках, они все подчищают. Но хочется, чтобы собственники модернизировали очистные сооружения. Никто не хочет, чтобы завод закрылся, нет, — люди должны работать. То, что они там говорят, что мы хотим добиться этого [закрытия завода], это абсолютная неправда, — объясняет Алексей.

Очистные ПЦБК. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Баталов рассказывает, что два года назад, плавая на лодке в 200 метрах от предприятия, он видел, как на воде единым колом стоит грязная масса, которая, по его словам, образовалась там из-за сбросов отходов. Но главным показателем загрязненности Алексей считает воздух: иногда, по словам мужчины, сбросы с завода здесь случаются такой силы, что он просыпается среди ночи в своем доме от едкого запаха и першения в горле.

— Об экологических проблемах здесь знают все надзорные органы. Мне часто приходят бумаги, что предприятие оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Это смешно. Они штрафуют на 20 тысяч предприятие с миллиардными оборотами.

Что касается жителей Голованово, то люди здесь запуганы. Они боятся, что за сказанное ими против них же будут приняты меры.

В желтой воде

В феврале 2021 года жительница микрорайона Малые Реки (это часть Голованово) Людмила К. обратилась с открытым письмом к главе Росприроднадзора Светлане Радионовой. Женщина жаловалась на состояние экологии и сообщала, что в сентябре 2020 года в рамках внеплановой проверки Генпрокуратуры «было выявлено девять серьезных нарушений» в работе ПЦБК. «По нашим данным, должна была быть подготовлена экспертиза об ущербе, нанесенном окружающей среде, и возможная сумма исчисляется миллиардами рублей (в СМИ проходила информация примерно о 8 миллиардах). Но по сей день никакого решения по этому вопросу не вынесено. Среди жителей бытует устойчивое мнение, что вопрос с установлением размера ущерба затягивается из-за административных возможностей фактического (и частично даже юридического) владельца группы ПЦБК — депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Бойченко», — писала она.

Людмила Калашникова, жительница Голованово, показывает, какая вода идет из реки на ее участок. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Мы нашли Людмилу Калашникову. Она проживает в Голованово уже 47 лет. Рядом с ее домом — большой огород, где растут ягоды, фрукты, овощи и цветы. А в нескольких десятках метров возвышается одинокая гора — короотвал, объект 50-метровой высоты, в котором, по словам жителей, сосредоточены тонны отходов древесины. Людмила рассказывает, что зимой гора на некоторых ее участках буквально «парит» из-за высокой температуры внутри. По этой горе, говорит женщина, также течет ручей, который впадает в Камское водохранилище.

Короотвал в Голованово. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Я написала обращение (Радионовой. — Р. Х.), потому что проблема длится долго и не решается. Мне жаль людей и свою землю жалко. Завод хоть и штрафуют, а толку? Он продолжает заваливать короотвал отходами. Это не один год происходит. Я не одна, кто возмущался.

Людмила рассказывает, что им, жителям частного сектора, повезло — река находится рядом с их домами, и идущая от нее прохлада спасает от запаха сбросов. Но и сама река уже загрязнена, в ней стало меньше рыбы — почти исчезли щука и судак, а лещ стал солитерным — зараженным паразитами. При этом Людмила не связывает напрямую проблему деградации рыбы с деятельностью ПЦБК, а лишь предполагает, что комбинат может быть одной из причин.

— Я бурю лунку зимой, а из нее желтая вода идет. При этом на бур наматывается бумажная, словно чем-то склеенная масса. Ловим рыбу, всю ее на льду оставляем, ее вороны едят. Раньше рыбы было море. Сейчас такого нет, — рассказывает Людмила.

Больше всего женщину беспокоит короотвал комбината, который увеличивается в размерах. Однажды, вспоминает она, короотвал даже горел — Голованово тогда было в дыму.

— Очень давно на месте этой горы у людей были огороды. Они сыплют, сыплют, сыплют, а потом трактором раскидывают все — и таким образом отвал все больше становится. Они считают, что это их территория. Но ведь так нельзя, здесь же люди живут, — говорит пенсионерка.

— Гора стала большой. Раньше я другую сторону реки видела, а теперь лишь эта сторона видна отсюда.

Людмила рассказывает, что у соседей, живших рядом с короотвалом, стал разрушаться дом. Они тоже связали это с влиянием отходов, продавливающих грунт. Мы спускаемся вниз по улице, чтобы пройти к полуразрушенному дому.

Гора забрала

Мамед Эльхасович к обеду уже раскраснелся и весь вспотел, работая над восстановлением фундамента. Он живет в поселке почти 30 лет. Рассказывает, что, когда приехал сюда, зимой на его улице жило всего два человека, а сейчас постоянных жителей много — они строят дома, выращивают овощи и фрукты.

Мамед Алекскеров. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

— Здесь вышел на улицу — солнце светит, хорошо. Тут сосед, там сосед, тут сели, там посидели — ну, деревня. В городе, конечно, не так. Но нас отсюда, похоже, уже начинают выживать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—