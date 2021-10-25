 

Исполнитель роли Гантера в «Друзьях» скончался в США

25.10.2021, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ США скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли менеджера «Центральной кофейни» Гантера в сериале «Друзья», сообщают СМИ.

Актер умер в воскресенье у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему было 59 лет, с 2018 года он боролся с раком простаты четвертой стадии. Семья Тайлера заявила, что «миру он был известен как Гантер (седьмой из «Друзей») из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа». Тайлер также исполнял эпизодические роли в сериалах «Клиника», «Сабрина – маленькая ведьма» и других, передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Компания Bentley тестирует новый Bentayga LWB в Финляндии

19.10 / В Черновцах откроют детсады, несмотря на “красную” зону

21.01 / Додон обвинил Санду в обмане из-за лишения русского языка особого статуса

16.08 / В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

12.09 / Советники “Нормандской четверки” снова встретятся в ближайшие недели

13.08 / Боевики на Донбассе стреляли в направлении беспилотника миссии ОБСЕ – отчет

06.11 / Российская нефть Urals стала дороже Brent

17.08 / Украинские спасатели вернулись после миссии по тушению пожаров в Греции. Фоторепортаж

22.06 / Представители ЛГБТ проведут рейв-протест под Офисом президента

19.04 / Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика