Исполнитель роли Гантера в «Друзьях» скончался в США

В США скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли менеджера «Центральной кофейни» Гантера в сериале «Друзья», сообщают СМИ.

Актер умер в воскресенье у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему было 59 лет, с 2018 года он боролся с раком простаты четвертой стадии. Семья Тайлера заявила, что «миру он был известен как Гантер (седьмой из «Друзей») из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа». Тайлер также исполнял эпизодические роли в сериалах «Клиника», «Сабрина – маленькая ведьма» и других, передает РИА «Новости».