Польша заверила в отсутствии намерений выходить из ЕС

У Польши есть разногласия с Брюсселем, но она не собирается выходить из ЕС, сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Власти страны, по словам главы правительства, «абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться», никакого «риска выхода Польши из ЕС» нет. Руководство государства намерено «рьяно защищать Польшу как часть» ЕС. Он подчеркнул, что 88% граждан страны поддерживают членство в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

При этом Польша готова ответить на возможное прекращение платежей из общего бюджета ЕС. Глава кабмина заявил, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Он считает, что руководство ЕС «применяет дискриминационный подход, напоминающий диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», сказал он.

Моравецкий надеется, что разногласия удастся уладить, ведь «это политический процесс», а «политические процессы могут быть остановлены политиками». По его словам, «это было бы самым мудрым решением» для Еврокомиссии, ведь тогда не придется вести диалог, «держа пистолеты у виска».