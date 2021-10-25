Мнение: Курды снова поднимают российские флаги

Из Сирии сообщают, что курды из YPG передали под контроль САА и военной полиции РФ населенные пункты на линии фронта вокруг Таль-Рифата, чтобы избежать турецкой наступательной операции. На линии фронта появились российские флаги. Турецкие источники заявляют, что "курды вновь трусливо прячутся от мощи турецкой армии за российскими флагами".

Сирийцы пишут, что сокращается и присутствие YPG в Таль-Рифате и что у курдов на этот раз появился мозг.

В районе Таль-Рифата отмечались российские разведывательные и боевые самолеты.

Если район будет взять под контроль военной полицией РФ и САА (по схеме передачи населенных пунктов на линии фронта вокруг Манбиджа), то имеем схему.

Асад демонстративно ведет подготовку к наступлению в Идлибе.

Эрдоган демонстративно ведет подготовку к наступлению на Таль-Рифат.

Курды из YPG снова передают часть занимаемой территории Асаду и РФ, чтобы избежать наступления турецкой армии. Профит.

NB! Если не передают, то всегда возможен афринский вариант, когда курды ничего не передали, но последствия им не понравились.

Собственно, в ближайшее время определится, о чем договорились, а о чем не договорились Эрдоган и Путин.

Тут осталось просто подождать. Основная цель остается неизменной – наращивание территориального контроля возлюбленного Башара Асада над территорией Сирии. Альтернатива этому – повторные встречи с Эрдоганом и его миньонами. США уже не раз показывали, что воевать из-за курдов они с Эрдоганом не собираются, поэтому за реальной защитой приходится обращаться к РФ и Асаду.

Турки сегодня отметились обстрелами курдов из 155-мм артиллерии в направлении Таль-Темера. Артобстрел шел в течение 3 часов.

МО Турции заявило о 5 убитых YPG-шниках. Также турки особо не скрывают, что активно используют дроны в охоте на полевых командиров SDF/YPG. В силу ухудшающейся экономической ситуации в Турции, маленькая победоносная операция в Сирии против курдов, была бы весьма выгодна Эрдоганr. Но в текущих реалиях она если и возможна, то разве что как серьезный обмен большей части Идлиба на операцию против курдов,

Также стоит отметить, что неизвестные сегодня обстреляли нефтеперерабатывающие заводы в американской оккупационной зоне Дейр-эз-Зора. Скорее всего к иранским прокси подъехали новые ракеты из Ирана. Недавний обстрел Ат-Танфа показывает, что Иран готов к тому, чтобы его прокси-силы в Сирии перешли к режиму систематических булавочных уколов по американским активам в Сирии по той же схеме, как это было сделано в Ираке, где обстрелы американских баз и нападения на американские конвои приняли систематический характер. Цель такой стратегии, вынудить США вывести войска из Сирии (как в Афганистане) или как минимум сократить присутствие (как в Ираке).путем систематического давления.

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