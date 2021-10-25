 

Мнение: План – закон

25.10.2021, 4:16, Разное
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Руководитель разрешенной в России террористической группировки ВОЗ сегодня выступил и напомнил, что до конца текущего года каждое правительство обязано вакцинировать не менее 40 процентов своего поднадзорного контингента.

К российскому руководству недовольство Гебрейесуса относится в полной мере: в России число уколотых менее трети: 32,6%. И крайне невысокие темпы. Серьезные люди выражают обеспокоенность мягкотелостью российских коллег и напоминают: «План – закон. Выполнение – долг. Перевыполнение – честь. Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи!»

91 место в мировой иерархии по темпам вакцинации не позволяют кремлевским рассчитывать на то, что в дивный новый мир их пропустят с должным уважением. В лучшем случае – где-то на задворки. Что, понятно, для них не слишком престижно.

Источник: Эль Мюрид



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