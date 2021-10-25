Четырехлетний ребенок погиб после падения с балкона на Урале

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25.10.2021, 4:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Нижнем Тагиле Свердловской области четырехлетний ребенок выпал с балкона и скончался в больнице, сообщили в СК по Свердловской области.

«Да. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следователями СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила», – сказал собеседник, ответив на просьбу подтвердить информацию о том, что ребенок выпал из балкона и скончался в больнице, передает РИА «Новости».

В свердловском управлении СК уточнили, что ребенку было четыре года.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», мать воспитывала ребенка одна. Помимо этого, ей необходимо было ухаживать за престарелым отцом.

«Однако, по словам сотрудников полиции, в тот день женщина оставила ребенка под присмотром дедушки, а сама отправилась распивать спиртное в соседний подъезд. Пока престарелый мужчина оставался на кухне, мальчик с табуретом вышел на балкон и открыл окно», – добавили в пресс-службе.

В апреле в Омске двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа, получив открытую черепно-мозговую травму, линейный перелом лобной кости, ушиб и ссадины мягких тканей головы и тела.



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